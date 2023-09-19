Анчелотти: иногда случается так, что Модрич не играет как раньше

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о форме полузащитника Луки Модрича.

«С ним всё в порядке. У нас очень хорошие личные отношения. Если говорить с профессиональной точки зрения, то иногда случается так, что Модрич не играет как раньше», — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Унионом». Игра пройдёт 20 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее сообщалось, что Дани Карвахаль не сможет помочь «Реалу» в первом матче Лиги чемпионов из-за травмы.