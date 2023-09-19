Узнать больше

Гомельский предположил, почему баскетболист Швед до сих пор без контракта

Короткая ссылка
Комментатор Владимир Гомельский высказался о ситуации касательно контракта бывшего защитника ЦСКА Алексея Шведа.

«Вопрос, как мне кажется, лежит в финансовой плоскости. Скорее всего, агент Шведа подыщет для Алексея команду, которая сумеет соответствовать его запросам», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Накануне стало известно, что Швед может продолжить карьеру в белградском «Црвена звезда». 34-летний российский баскетболист ведёт переговоры с сербским клубом. Нынешний тренер «Црвена звезда» — Душко Иванович, с которым Швед работал в «Химках» в сезоне-2016/17.

Бронзовый призёр Олимпиады в сезоне-2022/23 в составе ЦСКА набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч в рамках Единой лиги ВТБ.

Ранее Швед заявил, что готов играть за «Црвена Звезда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить