Гомельский предположил, почему баскетболист Швед до сих пор без контракта

Комментатор Владимир Гомельский высказался о ситуации касательно контракта бывшего защитника ЦСКА Алексея Шведа.

«Вопрос, как мне кажется, лежит в финансовой плоскости. Скорее всего, агент Шведа подыщет для Алексея команду, которая сумеет соответствовать его запросам», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Накануне стало известно, что Швед может продолжить карьеру в белградском «Црвена звезда». 34-летний российский баскетболист ведёт переговоры с сербским клубом. Нынешний тренер «Црвена звезда» — Душко Иванович, с которым Швед работал в «Химках» в сезоне-2016/17.

Бронзовый призёр Олимпиады в сезоне-2022/23 в составе ЦСКА набирал 16,1 очка и отдавал 7,6 передачи в среднем за матч в рамках Единой лиги ВТБ.

Ранее Швед заявил, что готов играть за «Црвена Звезда».