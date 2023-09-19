Камавинга: мне приятно заменять на поле таких легенд, как Кроос и Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга высказался о своей позиции на поле.

«В этом году молодёжь получает больше игрового времени. Мне приятно заменять на поле таких легенд, как Кроос и Модрич. Это означает, что мистер доверяет мне», — цитирует Камавинга MD.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА подопечные Карло Анчелотти сыграют с «Унионом». Игра пройдёт 20 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее сообщалось, что Карвахаль не сможет помочь «Реалу» в первом матче Лиги чемпионов из-за травмы.