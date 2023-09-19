Шевченко может подать апелляцию на результат боя с Грассо

Киргизка Валентина Шевченко не исключает возможности подать апелляцию на результат поединка с мексиканской Алексой Грассо в рамках главного события вечера на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе (США).

«На этой неделе мы планируем встретиться с менеджером и принять решение. Сейчас я не хочу говорить «да» или «нет». Возможно, после этого у нас будет больше оснований», — цитирует Шевченко One Hour MMA.

Поединок продлился все пять раундов и завершился ничьей. Таким образом, мексиканская спортсменка сохранила титул чемпионки UFC.

Первая встреча девушек, которая состоялась в марте 2023-го, закончилась победой Грассо.

Ранее Шевченко заявила, что она выиграла бой, но из-за Дня независимости Мексики судьи отсудили в пользу Грассо.