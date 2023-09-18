Орлов: Дзюба невольно становится тормозом «Локомотива»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал положение нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в московском клубе.

«Изидор перспективнее Дзюбы. Потенциально сильнее и моложе. Да, Артём спас их от вылета. Но чтобы стабильно давать результат, надо много тренироваться. И он невольно становится тормозом, у них нет скоростной игры», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

В текущем сезоне экс-форвард сборной России в шести встречах РПЛ забил два мяча и сделал две голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Железнодорожники с 12 очками занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Наир Тикнизян заявил, что «Локомотив» зависим от игры Дзюбы.