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Орлов: Дзюба невольно становится тормозом «Локомотива»

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Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал положение нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в московском клубе.

«Изидор перспективнее Дзюбы. Потенциально сильнее и моложе. Да, Артём спас их от вылета. Но чтобы стабильно давать результат, надо много тренироваться. И он невольно становится тормозом, у них нет скоростной игры», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

В текущем сезоне экс-форвард сборной России в шести встречах РПЛ забил два мяча и сделал две голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года. 

Железнодорожники с 12 очками занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Наир Тикнизян заявил, что «Локомотив» зависим от игры Дзюбы.

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