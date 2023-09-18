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Петржела: единственный шанс остановить «Зенит» — моё назначение в «Спартак»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, как «Спартаку» остановить санкт-петербургский клуб.

«У них нет и, видимо, никогда не будет ресурсов, сил и всего остального, чтобы остановить «Зенит». У «Спартака» ноль шансов. Моё назначение — это единственный шанс остановить «Зенит», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

После восьми туров чемпионата России по футболу «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Спартак» — шестой (13). Лидером является «Краснодар» с 18-ю баллами.

Ранее сообщалось, что в «Зените» назвали маловероятным подписание контрактов со свободными агентами.

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