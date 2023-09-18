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Нападающий «Динамо» Тюкавин хотел бы продолжить карьеру в Испании

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал чемпионат, в котором предпочел бы продолжить карьеру.

«В какую лигу из топ-5 я бы пошёл? Сложно сказать, но, наверное, Испания», — цитирует Тюкавина Sport24.

Тюкавин в десяти матчах сезона-2023/24 во всех турнирах забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с бело-голубыми истекает в июне 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в €7 млн.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не отпустит Тюкавина в другой клуб в ближайшие два трансферных окна. 

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