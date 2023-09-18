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Tarafdari: в Иране продают арбуз и вещи, к которым якобы прикасался Роналду

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В Иране на онлайн-платформах пользователи продают вещи, к которым якобы прикасался футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Среди предметов, к которым якобы притронулся португальский форвард, числятся арбуз, салфетки и нитка с ковра, сообщает tarafdari.

Роналду прибыл в Тегеран на матч азиатской Лиги чемпионов с иранским «Персеполисом». По прилёте в Иран нападающему также вручили ковёр и сим-карту с неограниченным доступом в интернет.

Встреча между командами состоится 19 сентября.

Ранее нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема высказал мнение, что чемпионат Саудовской Аравии может стать лучшей лигой мира.

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