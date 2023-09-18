Степанян заявила, что Шевченко обокрали в поединке с Грассо
«Я считаю, что Валю обокрали, она больше заслужила победу. Решение от одного из судей 10—8 очень странное, непонятно, чем он руководствовался. Валентина выше классом, намного техничнее. Следующий раз нужно забирать досрочно и не доводить до судейского решения, и она обязательно сможет это сделать», — заявила Степанян пресс-службе «Наше дело».
Поединок продлился все пять раундов и завершился ничьей. Таким образом, мексиканская спортсменка сохранила титул чемпионки UFC.
Первая встреча девушек, которая состоялась в марте 2023-го, закончилась победой Грассо.
Ранее сообщалось, что Грассо назвала себя победительницей поединка с Шевченко.