Степанян заявила, что Шевченко обокрали в поединке с Грассо

Финалистка первого в России женского Гран-при «Наше Дело» Кристина Степанян отреагировала на ничью киргизки Валентины Шевченко и мексиканки Алексы Грассо в рамках главного боя на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе (США).

«Я считаю, что Валю обокрали, она больше заслужила победу. Решение от одного из судей 10—8 очень странное, непонятно, чем он руководствовался. Валентина выше классом, намного техничнее. Следующий раз нужно забирать досрочно и не доводить до судейского решения, и она обязательно сможет это сделать», — заявила Степанян пресс-службе «Наше дело».

Поединок продлился все пять раундов и завершился ничьей. Таким образом, мексиканская спортсменка сохранила титул чемпионки UFC.

Первая встреча девушек, которая состоялась в марте 2023-го, закончилась победой Грассо.

Ранее сообщалось, что Грассо назвала себя победительницей поединка с Шевченко.