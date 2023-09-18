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Украинка Ткач и россиянка Сидельникова не обменялись рукопожатием на ЧМ по борьбе

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Украинка Юлия Ткач и россиянка Анастасия Сидельникова не пожали друг другу руки после схватки 1/8 финала на чемпионате мира по спортивной борьбе в Сербии.

Ткач победила Сидельникову со счётом 5:4. Перед поединком и после его окончания спортсменки не пожали друг другу руки, как это принято в борьбе в знак уважения соперника.

Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле исполком Объединённого мира борьбы допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили дал понять, что Объединённый мир борьбы (UWW) не давал российским спортсменам рекомендаций по рукопожатиям на чемпионате мира.

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