Украинка Ткач и россиянка Сидельникова не обменялись рукопожатием на ЧМ по борьбе

Украинка Юлия Ткач и россиянка Анастасия Сидельникова не пожали друг другу руки после схватки 1/8 финала на чемпионате мира по спортивной борьбе в Сербии.

Ткач победила Сидельникову со счётом 5:4. Перед поединком и после его окончания спортсменки не пожали друг другу руки, как это принято в борьбе в знак уважения соперника.

Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле исполком Объединённого мира борьбы допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили дал понять, что Объединённый мир борьбы (UWW) не давал российским спортсменам рекомендаций по рукопожатиям на чемпионате мира.