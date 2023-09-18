Колосков: спортивный директор меньше тренера ответственен за результат команды

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова бывшего наставника «Локомотива» Юрия Сёмина о том, что при отставке тренера клубы должны покидать спортивные директора.

«Конечно, каждый случай на самом деле индивидуален. Но такая тенденция будет неверна в корне. Спортивный директор в меньшей степени ответственен за результаты команды. Он отвечает за развитие всей клубной системы в целом. Это академия, детско-юношеские школы, команда мастеров, резервный состав — и список можно продолжать. У него гораздо больше обязанностей и шире зона ответственности, чем у главного тренера. Бесспорно, взаимодействие между ними в вопросе комплектования команды может присутствовать. Но опять же, над поиском игроков работает не один человек, а целый отдел людей, которые ищут футболистов в зависимости от нужд менеджера и стараются реализовать его предложения.

Лучше, чтобы тренер сам выбирал, кто ему нужен, но тут всё тоже индивидуально. Так что я не совсем согласен с таким утверждением», — заявил Колосков RT.

Ранее Сёмин выразил мнение, что при отставке тренера клубы должны покидать спортивные директора.