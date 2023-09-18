Опейкина назначена главным арбитром матча «Балтика» — «Крылья» в Кубке России
Как сообщается на сайте РФС, встречу между калининградской «Балтикой» и самарскими «Крыльями Советов» обслужит бригада арбитра Веры Опейкиной.
В этом сезоне она уже была главным рефери игры второго раунда Пути регионов между московским «Чертаново» и кировским «Динамо».
Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин выразил мнение, что московский ЦСКА претендует на попадание в тройку Российской премьер-лиги (РПЛ) и победу в Кубке России.