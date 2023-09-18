Клементе: хотел бы, чтобы Рубиалес провёл несколько дней в тюрьме

Бывший испанский футболист Хавьер Клементе высказал мнение, что экс-президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес должен провести какое-то время в тюрьме.

«Я хотел бы, чтобы Рубиалес провёл несколько дней в тюрьме, чтобы он осознал, что сделал с Вильяром. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас — следующий, кто должен упасть. Он разрушает испанский футбол», — приводит слова Клементе Mundo Deportivo.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо. Позже он заявил, что сделал это на эмоциях.

Функционеру могут предъявить обвинение в сексуальном насилии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что суд запретил Рубиалесу приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 м.