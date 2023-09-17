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СКА проиграл «Сибири» и потерпел пятое поражение подряд в КХЛ

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Санкт-петербургский СКА потерпел поражение от новосибирской «Сибири» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА проиграл «Сибири» и потерпел пятое поражение подряд в КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча в СКК «Ледовый дворец» завершилась со счётом 1:2.

В составе петербургской команды шайбу забросил Валентин Зыков на 36-й минуте. У новосибирцев дублем отличился Тэйлор Бек (4-я, 20-я).

Для команды Романа Ротенберга поражение стало пятым подряд в чемпионате — ранее СКА уступил московскому «Динамо» (1:3), «Спартаку» (0:3), «Локомотиву» (2:3) и «Торпедо» (3:4).

Ранее нападающий «Спартака» Ансель Галимов заявил, что красно-белые слишком рано поверили в победу в московском дерби с ЦСКА в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ.

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