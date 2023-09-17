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Галимов: «Спартаку» не хватило концентрации во втором периоде матча КХЛ с ЦСКА

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Нападающий «Спартака» Ансель Галимов считает, что красно-белые слишком рано поверили в победу в московском дерби с ЦСКА в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Сегодня хорошо начали и, я думаю, во втором периоде немного сбились со своей игры, пропустив два гола. Думаю, не хватило немного концентрации. Соперник же начал давить, учитывая его уровень», — цитирует Галимова ТАСС.

По его словам, хоккеисты «Спартака» на этой неделе провели на один матч больше, чем ЦСКА.

«Но фактор усталости не сказался. Так как играть намного лучше, чем тренироваться», — отметил форвард.

«Спартак», выигрывая в две шайбы, в итоге потерпел поражение от ЦСКА в овертайме со счётом 2:3. 

В составе победителей шайбы забросили Максим Соркин (дубль), Сергей Плотников. У проигравших отличились Павел Порядин и Максим Цыплаков.

ЦСКА (семь очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (девять) располагается на третьей позиции.

Ранее Алексей Жамнов объяснил поражение «Спартака» от ЦСКА в матче КХЛ.

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