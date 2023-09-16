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Жамнов объяснил поражение «Спартака» от ЦСКА в матче КХЛ

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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о поражении своей команды от ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хорошо начали играли первые 20 минут, играли по заданию. Во втором периоде отдали инициативу, перестали выполнять то, что выполняли ранее. Игра поменялась, мы предупреждали, что ЦСКА добавит. Ребята молодцы, отдались полностью, у меня нет претензий к команде. Это для нас хороший урок», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих.

В составе победителей шайбы забросили Максим Соркин (дубль), Сергей Плотников. У проигравших отличились Павел Порядин и Максим Цыплаков.

ЦСКА (семь очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (девять) располагается на третьей позиции.

Ранее «Металлург» проиграл «Ладе» в матче КХЛ и прервал пятиматчевую победную серию.

 

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