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Экс-арбитр Савченко — о голе Изидора в ворота «Рубина»: офсайда не было

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Бывший арбитр ФИФА Юрий Савченко прокомментировал эпизод с голом нападающего «Зенита» Вильсона Изидора в ворота «Рубина» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В случае с голом Вильсона Изидора «Рубину» не было офсайда. Мяч засчитан верно. Тут не может быть никаких сомнений», — заявил Савченко RT.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о форме новичка команды Вильсона Изидора.

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