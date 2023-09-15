Семак: Изидор выбился из игрового графика, но выглядит неплохо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о форме новичка команды Вильсона Изидора.

«Он готов играть. Сколько? Мы решим позднее. Конечно, он выбился из игрового графика, но тем не менее выглядит неплохо», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

9 сентября «Зенит» объявил о переходе игрока из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона.

В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

Ранее Изидор намекнул на виновных в его уходе из «Локомотива» в летнее трансферное окно.