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Семак: Изидор выбился из игрового графика, но выглядит неплохо

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о форме новичка команды Вильсона Изидора.
Семак: Изидор выбился из игрового графика, но выглядит неплохо
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«Он готов играть. Сколько? Мы решим позднее. Конечно, он выбился из игрового графика, но тем не менее выглядит неплохо», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

9 сентября «Зенит» объявил о переходе игрока из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона.

В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

Ранее Изидор намекнул на виновных в его уходе из «Локомотива» в летнее трансферное окно.

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