Деменко: победа над «Сочи» улучшит настроение в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал результат матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Безусловно, у «Спартака» есть трудности, но с чем это на самом деле связано, сказать трудно. Даже в этом матче результат дался с трудом, хотя красно-белые выглядели лучше соперника. Сейчас футболисты должны освободиться от некоторого давления, которое оказывалось на них из-за неудачных результатов. Победа пришлась вовремя и должна улучшить настроение в команде», — заявил Деменко RT.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб не планирует дополнять состав новыми футболистами.