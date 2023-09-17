Вайцеховская назвала «исключительной редкостью» программу Синицыной

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о программе российской фигуристки Ксении Синицыной.

«Пока Ксюша Синицына катала произвольную, я пыталась понять: почему она другая? Индивидуальность? Индивидуальность была у многих её соперниц, в этом не откажешь. Красивых телом и лицом девушек тоже хватало. Но при этом Синицына всегда воспринималась особняком.

Сейчас, мне кажется, поняла. Большинство девичьих программ построено таким образом, что ты сразу понимаешь: вот это движение сделано ради того, чтобы получить определённую «черту» и определённый уровень, здесь из прыжка будет вот такой выезд, а сами прыжки встанут по давно отработанной схеме, чтобы получить в базу максимальное количество баллов...

Программы Синицыной поставлены так, что ты непрерывно удивляешься. Каким-то жестам, шагам, позам, скольжению, выражению глаз… Человек не просто понимает музыку, которую катает, но упивается этим чувством.

Понятно, что любой профессиональный тренер просто обязан держать в голове математику, выстраивая программу, но в программах Ксении этого не видно. Исключительная редкость по нынешним временам», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Ранее Вайцеховская прокомментировала отказ фигуриста Петра Гуменника от использования композиции группы Rammstein в своей программе.