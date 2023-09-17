Угуев вышел в четвертьфинал чемпионата мира по спортивной борьбе

Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Заур Угуев вышел в четвертьфинал чемпионата мира в Белграде.

Российский борец, выступающий в весовой категории до 57 кг, победил Занабазара Занданбуда из Монголии со счётом 6:0.

В следующем туре Угуев встретится с сербом Стеваном Мичичем.

Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.

В апреле исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что российский борец вольного стиля Владислав Валиев не смог пройти в 1/4 финала чемпионата мира в Белграде.