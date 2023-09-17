Захарян: побывать в качестве игрока на «Бернабеу» — это запоминающийся момент

Российский полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян высказался о матче с мадридским «Реалом» в пятом туре чемпионата Испании.

«Потихоньку, шаг за шагом мечты сбываются. Даже просто побывать в качестве игрока на «Бернабеу» — это запоминающийся момент. Удастся выйти — это вообще здорово. Получится ли забить «Реалу»? Да ладно! Сначала выйти на поле надо, а там посмотрим. (Смеется.)», — приводит слова Захаряна «Okko Спорт».

Встреча «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» состоится 17 сентября. Начало — 22:00 мск.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. С 5 сентября он отсутствовал на тренировках по причине болезни. 14 сентября пресс-служба испанского клуба сообщила, что российский нападающий вернулся к занятиям в общей группе.

Ранее Тюкавин рассказал, что Захарян скучает по «Динамо» в Испании.