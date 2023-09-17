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FIG предоставила россиянам по три места в мужских и женских соревнованиях на этапах КМ

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила российским спортсменам несколько мест в мужских и женских соревнованиях на Кубке мира.

«FIG выделила России по три мужских и женских места на этапы Кубка мира весной в нейтральном статусе. Они сказали, что в случае попадания в призёры будет получена путёвка на Олимпийские игры. Когда мы спросили про нейтральный статус, нам ответили, что дадут разъяснения в ближайшие недели», — цитирует Родионенко «Матч ТВ».

FIG отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее стало известно, что Финляндия снялась с чемпионата мира по командной гимнастике из-за участия России.

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