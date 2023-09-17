Новицкий считает, что Гуменнику стоило выбрать композицию Scorpions для своей программы

Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий прокомментировал отказ фигуриста Петра Гуменника от использования композиции группы Rammstein в своей программе.

«На мой взгляд, это сейчас достаточно непростая тема для обсуждения. С одной стороны, мы, конечно, вправе допускать, что Rammstein — немецкая группа с достаточно провокационным творчеством, в котором при желании можно что-то там разглядеть. Поэтому с ними и проблема. Но нельзя забывать, что именно этим они и приковывают к себе внимание. Если хорошо поработать над образом, можно сделать интересную программу. Полагаю, что те же Scorpions могли бы подойти, ведь у них не за что зацепиться, как у Rammstein. Сейчас идёт тренд на то, чтобы больше ориентироваться на отечественное творчество, как мне кажется. Но тут важно не замкнуться на самих себе и не отгородиться от всего мира. А то получится так, что под немецкую музыку мы кататься не можем, а вот ездить на их машинах — это уже другое», — заявил Новицкий RT.

Ранее заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал отказ Гуменника от использования песни немецкой группы Rammstein в своей программе.