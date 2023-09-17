Усманов победил Магомедова и вышел в 1/8 финала ЧМ по борьбе до 79 кг
Усманов одержал победу над Ахмадом Магомедовым из Северной Македонии в весовой категории до 79 кг со счётом 3:2.
Следующим соперником Усманова станет Мор Сачин, выступающий под флагом Объединённого мира борьбы (UWW).
Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября.
В апреле исполком UWW допустил россиян и белорусов к соревнованиям под своей эгидой.
Ранее сообщалось, что Магомедов победил Партенадзе и вышел в финал чемпионата мира по борьбе.