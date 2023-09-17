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Тарасова: не знаю, кто запретил Гуменнику выступать под композицию Rammstein

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сказала, что не знает, кто запретил фигуристу Петру Гуменнику выступить под композицию группы Rammstein на контрольных прокатах.

«Я не знаю, кто принимал это решение. Но это Петра нисколько не сбило, он очень хорошо катался», — цитирует Тарасову РИА Новости.

В эти выходные в Москве на арене «Мегаспорт» проходят контрольные прокаты сборной России. Гуменник должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Он четыре месяца работал над короткой программой.

Ранее Пётр Гуменник рассказал, почему было принято решение отказаться в короткой программе от использования музыки Rammstein.

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