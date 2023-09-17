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Тренер Гуменника объяснила отказ от программы под Rammstein

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Вероника Дайнеко, тренер фигуриста Петра Гуменника, прокомментировала решение отказаться от короткой программы под песню Rammstein.
Тренер Гуменника объяснила отказ от программы под Rammstein
  • РИА Новости

«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Москвина и показала письмо, смысл которого был в том, что Rammstein — это непатриотично. Она сказала, что это дело государственной важности и мы не можем ставить свои интересы выше», — написала Дайнеко в соцсетях.

Тренер добавила, что никаких угроз и наказаний со стороны федерации не было.

В эти выходные в Москве на арене «Мегаспорт» проходят контрольные прокаты сборной России. Гуменник должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Он четыре месяца работал над короткой программой.

Ранее Пётр Гуменник рассказал, почему было принято решение отказаться в короткой программе использовать музыку Rammstein.

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