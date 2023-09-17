Пономарёв: футболисты ЦСКА сыграли на троечку

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что причина невзрачной игры армейцев в матче восьмого тура чемпионата России с «Крыльями Советов» кроется в несобранности команды.

«Причина такой игры всегда одна — это оборона. Если она хорошо поставлена, то всё будет хорошо. Возможно, у ЦСКА так и есть, но футболисты играют разнопланово — не страхуют друг друга, не чувствуют, каждый сам за себя, а не за команду. Нужно всем собраться и действовать не разрозненно, а сжатым кулаком: один проигрывает — другой подчищает. А сегодня все сыграли на троечку. Никакой раскрепощённости. Даже Акинфеев был растерянный какой-то», — сказал он RT.

Ранее Пономарёв заявил, что после второго гола «Крылья Советов» бросили играть в матче с ЦСКА.