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Пономарёв: после второго гола «Крылья Советов» бросили играть

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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал встречу московского клуба с самарскими «Крыльями Советов» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В том, что ЦСКА отыгрались, ничего удивительного нет. Во-первых, они пропустили быстрые голы. Первый мяч им забили, скажем, неразборчиво, а второй гол случился из-за отсутствия подстраховки у игроков.

Ребята из «Крыльев» играли хорошо до своего второго забитого мяча — по-мальчишески, по-дворовому, с обводкой. В общем, использовали нестандартные ходы. Но после второго гола всё изменилось. Они бросили играть. А ЦСКА, играя на своём поле, испугался такого счёта, у них появилась масса эмоций, они смотрели на время и думали, когда это всё кончится. А время бежит, когда команда проигрывает.

Армейцы собрались, стали страховать друг друга, осознали, что матч может быть проигран, — и вот 2:2. В первом тайме хорошо играли «Крылья Советов», ЦСКА — слабовато. Но во втором тайме самарцы сломались, а москвичи собрались и вышли вперёд», — заявил Пономарёв RT.

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