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Келлвен считает высоким уровень чемпионата России по футболу

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Защитник московского ЦСКА Келлвен заявил, что постарается сделать всё от себя зависящее для того, чтобы соответствовать уровню Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Уровень лиги очень высокий, очень боевая лига, серьёзные соперники, провёл матчи против «Зенита» и «Крыльев Советов», теперь знаю их уровень, были матчи напряжённые, с высокой интенсивностью», — цитирует Келлвена ТАСС.

22-летний игрок рассказал, что его очень хорошо приняла армейская команда, с распростёртыми объятиями.

«Ребята помогают мне адаптироваться. Наше взаимопонимание будет от матча к матчу только улучшаться, потому что мы будем срабатываться, сыгрываться и добиваться результатов», — добавил Келлвен.

1 сентября ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Келлвена. Футболист в нынешнем сезоне забил два мяча и отдал семь результативных передач в 41 матче за «Паранаэнсе» во всех турнирах.

Ранее Келлвен высказался о ничейном результате в матче восьмого тура с «Крыльями Советов».

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