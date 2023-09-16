«Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» и стал победителем предсезонного турнира

«Локомотив-Кубань» в финальном матче предсезонного турнира нанёс разгромное поражение «Самаре».

Игра в Краснодаре в спортивном комплексе «Баскет-Холл» завершилась со счётом 94:68 (24:12, 36:16, 22:17, 12:23) в пользу команды Александра Секулича.

Лучшим в составе железнодорожников стал Джейлен Бэрфорд, который записал в свой актив 15 очков. Его одноклубник Девон Акун-Пёрселл набрал 14 очков. У проигравших лучшим стал Хейден Мэттью Далтон с 12 очками.

В матче за третье место московская «Руна» одержала победу над пермской «Пармой» (17:20, 28:20, 21:20, 20:21).

Ранее наставник «Пармы» Евгений Пашутин признался, что будет рад провести тренерский семинар в молодёжном тренировочном центре «Локомотив-Кубань» в рамках участия в Kuban Cup.