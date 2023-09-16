Защитник ЦСКА Роша получил красную карточку в матче 8-го тура РПЛ с «Крыльями»
Главный арбитр игры Артём Любимов показал вторую жёлтую карточку 28-летнему бразильцу на 62-й минуте.
Встреча проходит на «ВЭБ Арене». Счёт 2:1 в пользу самарской команды. У гостей голы на счету защитника Николая Рассказова и полузащитника Никиты Салтыкова.
Единственный мяч у хозяев с пенальти забил нападающий Антон Заболотный.
Ранее защитник ЦСКА Мойзес Барбоза получил травму в матче восьмого тура РПЛ с «Крыльями Советов».