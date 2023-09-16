Защитник ЦСКА Роша получил красную карточку в матче 8-го тура РПЛ с «Крыльями»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша был удалён в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».