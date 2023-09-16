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Защитник ЦСКА Роша получил красную карточку в матче 8-го тура РПЛ с «Крыльями»

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Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша был удалён в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

Главный арбитр игры Артём Любимов показал вторую жёлтую карточку 28-летнему бразильцу на 62-й минуте.

Встреча проходит на «ВЭБ Арене». Счёт 2:1 в пользу самарской команды. У гостей голы на счету защитника Николая Рассказова и полузащитника Никиты Салтыкова.

Единственный мяч у хозяев с пенальти забил нападающий Антон Заболотный.

Ранее защитник ЦСКА Мойзес Барбоза получил травму в матче восьмого тура РПЛ с «Крыльями Советов».

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