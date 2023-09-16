Федотов: у ЦСКА нет времени горевать из-за сорвавшегося трансфера Велингтона

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил летнюю трансферную кампанию московского клуба.

«Как настроение? Великолепно. Нет лишних и посторонних людей. Есть обойма. Работа продолжается, сезон продолжается. Горевать не с руки, да и нет времени. Это не наш стиль. Нам нужно показывать футбол, набирать очки и с оптимизмом смотреть вперёд», — сказал Федотов в эфире канала «Матч ТВ».

Во время летнего трансферного окна армейцы подписали защитника Келвена из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» и нападающего Виктора Давилу из мексиканского «Леона».

Ранее в ЦСКА подтвердили, что трансфер защитника «Сан-Паулу» Велингтона сорвался из-за проваленного медосмотра.