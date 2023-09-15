В ЦСКА подтвердили, что трансфер Велингтона сорвался из-за проваленного медосмотра

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал срыв трансфера защитника бразильского «Сан-Паулу» Велингтона.

«Действительно, усиление позиции левого латераля футболистом «Сан-Паулу» Велингтоном было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна. Однако в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удалённой медкомиссии в Сан-Паулу у медицинского штаба клуба возникли определённые вопросы. И в рамках установленного алгоритма принятия решений по трансферам и в связи с сопутствующими рисками в клубе было принято очень сложное, но единогласное решение в сложившейся ситуации: не закрывать сделку. В клубе понимают, что задача по усилению левого фланга не была выполнена, работа будет продолжена с расчётом на зимнее трансферное окно, а Велингтону мы желаем успехов в дальнейшей карьере», — заявил Брейдо RT.

Ранее сообщалось, что Велингтон не перешёл в ЦСКА из-за проваленного медосмотра.