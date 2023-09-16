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Тайсон назвал Джонса лучшим бойцом ММА в истории

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств.

«Мне нравятся Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов, многие новички тоже хороши. Но я выберу Джона Джонса. Несмотря на все невзгоды, он сумел стать чемпионом», — цитирует Тайсона YouTube-канал Complex.

11 ноября в Нью-Йорке Джонс проведёт защиту титула чемпиона мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе с соотечественником Стипе Миочичем.

На счету 35-летнего Джонса 27 побед в 29 поединках в MMA. У 40-летнего Миочича 20 побед в 24 боях.

Ранее Ризван Магомедов, менеджер Сергея Павловича, сообщил, что российский боец смешанных единоборств будет запасным на титульный поединок между Джонсом и Миочичем.

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