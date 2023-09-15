Фомичёв рассказал, что в последний раз дрался за пределами ринга в школе

Действующий чемпион TOP DOG в полутяжёлом весе Олег Фомичёв рассказал, когда последний раз дрался за пределами ринга.

«Если не считать выступления в ринге, то последний раз я дрался ещё в школе. Всегда был неконфликтным человеком, а в различного рода фанатские объединения меня никогда не тянуло. Когда шёл в кулачку, думал: «У меня же нет никакого опыта в этом. Вдруг не получится». Но годы занятий боксом всё же сыграли свою роль», — заявил Фомичёв в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Фомичёв проведёт поединок с Жангоразовым на турнире TOP DOG 23.