Осинькин заявил, что не может объяснить низкую результативность Писарского

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением, почему нападающий Владимир Писарский стал меньше забивать.

«До конца объяснить не могу. Он много забивал в «Оренбурге». Потом были ситуации, когда он где-то не забил, где-то не очень хорошо удалился, где-то на нём не назначили пенальти. Всё сложилось вместе», — приводит слова Осинькина СЭ.

Игрок присоединился к команде в зимнее трансферное окно. Он провёл за «Крылья» 18 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Осинькин уверен, что Пиняев достигнет необходимого для игры в Европе уровня.