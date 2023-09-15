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Осинькин заявил, что не может объяснить низкую результативность Писарского

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением, почему нападающий Владимир Писарский стал меньше забивать.
Осинькин заявил, что не может объяснить низкую результативность Писарского
  • РИА Новости

«До конца объяснить не могу. Он много забивал в «Оренбурге». Потом были ситуации, когда он где-то не забил, где-то не очень хорошо удалился, где-то на нём не назначили пенальти. Всё сложилось вместе», — приводит слова Осинькина СЭ.

Игрок присоединился к команде в зимнее трансферное окно. Он провёл за «Крылья» 18 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Осинькин уверен, что Пиняев достигнет необходимого для игры в Европе уровня.

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