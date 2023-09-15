Осинькин уверен, что Пиняев достигнет необходимого для игры в Европе уровня

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев сможет играть на хорошем уровне в случае перехода в европейский клуб.

«Сережа должен стать еще сильнее, стабильнее, усилить игру во многих компонентах. Уезжать ради отъезда не стоит, в Европу надо отправляться готовым. Уверен, что эти шаги он сможет сделать за один-два сезона», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что Пиняев — умный парень, умеет анализировать и хочет становиться лучше в каждой игре. По мнению Осинькина, решение о переезде в Европы стоит принимать, скорее всего, не раньше следующего лета.

«После того, как он в «Локомотиве» сможет сделать тот шаг, за которым он пришел в этот клуб», — добавил тренер самарцев.

Осинькин до перехода Пиняева в столичный «Локомотив» работал с вместе с молодым форвардом в ФК «Чертаново» и «Крыльях Советов».

18-летний игрок в Российской премьер-лиг (РПЛ) за карьеру в 51 матче забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Пиняев с травмой может сыграть за «Локомотив» с «Оренбургом».