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«Матч ТВ»: Пиняев с травмой может сыграть за «Локомотив» с «Оренбургом»

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Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев, несмотря на повреждение, может принять участие в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».
«Матч ТВ»: Пиняев с травмой может сыграть за «Локомотив» с «Оренбургом»
  • РИА Новости

Травма не помешает 18-летнему игроку тренироваться и принять полноценное участие в ближайшем матче, сообщает «Матч ТВ».

Футболист получил повреждение в матче с олимпийской сборной Египта (1:2) 11 сентября. Накануне он не сыграл в товарищеской встрече с Катаром (1:1).

Пиняев в сезоне-2023/24 в десяти матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал три результативные передачи.

«Локомотив» сыграет с «Оренбургом» 17 сентября.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о травме полузащитника команды Сергея Пиняева.

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