Ваноли убеждён, что Черышев принесёт пользу «Венеции»

Главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли поделился мнением о полузащитнике Денисе Черышеве.

«Убеждён, что он принесёт пользу команде. Я вижу Черышева частью нашего проекта. Ему удаётся находить новую мотивацию и искать стимулы, и я этому рад», — приводит слова Ваноли Tutto Venezia Sport.

В прошедшем сезоне 32-летний россиянин забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 24 матчах за «Венецию». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Венеции» сообщили об интересе к Черышеву из России.