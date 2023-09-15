Ваноли убеждён, что Черышев принесёт пользу «Венеции»
- Gettyimages.ru
«Убеждён, что он принесёт пользу команде. Я вижу Черышева частью нашего проекта. Ему удаётся находить новую мотивацию и искать стимулы, и я этому рад», — приводит слова Ваноли Tutto Venezia Sport.
В прошедшем сезоне 32-летний россиянин забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 24 матчах за «Венецию». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее в «Венеции» сообщили об интересе к Черышеву из России.