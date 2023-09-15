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Ваноли убеждён, что Черышев принесёт пользу «Венеции»

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Главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли поделился мнением о полузащитнике Денисе Черышеве.
Ваноли убеждён, что Черышев принесёт пользу «Венеции»
  • Gettyimages.ru

«Убеждён, что он принесёт пользу команде. Я вижу Черышева частью нашего проекта. Ему удаётся находить новую мотивацию и искать стимулы, и я этому рад», — приводит слова Ваноли Tutto Venezia Sport.

В прошедшем сезоне 32-летний россиянин забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 24 матчах за «Венецию». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. 

Ранее в «Венеции» сообщили об интересе к Черышеву из России.

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