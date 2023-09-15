Медведев снялся со второго теннисного турнира подряд
«На US Open я потерял много сил. Мое моральное состояние тоже не в лучшей форме. Надеюсь увидеть вас в следующем году здесь», — заявил Медведев в социальных сетях.
Накануне финалист Открытого чемпионата США 2023 года сообщил, что снялся с выставочного турнира во Франкфурте.
Турнир в Китае пройдет с 20 по 26 сентября. Его призовой фонд составит $1 млн.
Ранее сообщалось, что Медведев взял медицинский тайм-аут после второй партии финального матча US Open c Новаком Джоковичем.