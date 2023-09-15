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Медведев снялся со второго теннисного турнира подряд

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Россиянин Даниил Медведев сообщил, что не примет участие в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Чжухае (Китай).

«На US Open я потерял много сил. Мое моральное состояние тоже не в лучшей форме. Надеюсь увидеть вас в следующем году здесь», — заявил Медведев в социальных сетях.

Накануне финалист Открытого чемпионата США 2023 года сообщил, что снялся с выставочного турнира во Франкфурте.

Турнир в Китае пройдет с 20 по 26 сентября. Его призовой фонд составит $1 млн.

Ранее сообщалось, что Медведев взял медицинский тайм-аут после второй партии финального матча US Open c Новаком Джоковичем.

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