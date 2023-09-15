Акинфеев: ЦСКА находится в состоянии перестройки с 2018 года

Бронзовый призёр чемпионата Европы Игорь Акинфеев признался, что руководство московского ЦСКА уже несколько лет занимается перестройкой клуба.

«Она давно идёт. Когда в 2018 году ушли братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Ахмед Муса. Они все вместе стоили под 50 миллионов, хотя уже и были немолодыми», — цитирует Акинфеева «Российская газета».

Он напомнил, что тогда армейская команда потеряла практически весь основной состав и были куплены футболисты на перспективу.

«Но на дистанции оказалось, что большинство из тех ребят, по большому счёту, не заиграло здесь. Их просто даже нет в команде. Каждый год, каждое трансферное окно болельщики требуют новичков, однако не всё так просто», — добавил Акинфеев.

ЦСКА в последний раз выиграл золотые медали чемпионата России в 2016 году. Однако в сезоне-2022/23 армейцы стали обладателями Кубка страны.

Акинфеев, который на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА, является шестикратным чемпионом РПЛ, семикратным обладателем Кубка страны и семикратным победителем Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что ЦСКА попросит отпустить болельщиков с работы на кубковый матч с «Сочи».











