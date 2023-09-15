У Копылова будет два секунданта в бою с Фремдом

Александр Скаредин, менеджер российского бойца смешанных единоборств Романа Копылова, объяснил, почему у его подопечного будет два секунданта в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Джошем Фремдом.

«В углу Копылова будут Раймонд Магомедалиев, а также Денис Бондаренко. У Расула Магомедалиева была виза, но ему её аннулировали. Мы всё ещё пытаемся что-то сделать. В общем, у Романа будет два угловых», — цитирует Скаредина «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что Копылов «сейчас на ходу».

«В лиге постоянно берут его в расчёт, что хорошо. Рома в среду прилетел в Лас-Вегас. Всё у него хорошо», — добавил менеджер.

Копылов встретится с Фремдом 16 сентября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 227.

На счету россиянина 11 побед и два поражения. Его победная серия длится три боя. В активе Фремда 15 побед и пять поражений.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что UFC не даёт ему бой и лишает средств к существованию.