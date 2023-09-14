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Дана Уайт после слияния UFC с WWE потерял должность президента промоушена

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил о слиянии своей организации с американским рестлинг-промоушеном WWE.
Дана Уайт после слияния UFC с WWE потерял должность президента промоушена
  • Gettyimages.ru

«Это одно из крупнейших слияний в истории спорта. Событие выводит весь спорт на другой уровень. Когда я думаю обо всём, что хочу сделать прежде, чем моё время истечёт... сегодняшний день сделал это всё проще и выполнимее», — цитирует Уайта Cageside Press.

После объединения организаций глава UFC стал генеральным директором промоушена, а Ник Хан останется в качестве президента WWE.

54-летний менеджер возглавил UFC в 2001 году.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов работает с UFC над документальным фильмом о себе.

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