Дана Уайт после слияния UFC с WWE потерял должность президента промоушена
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«Это одно из крупнейших слияний в истории спорта. Событие выводит весь спорт на другой уровень. Когда я думаю обо всём, что хочу сделать прежде, чем моё время истечёт... сегодняшний день сделал это всё проще и выполнимее», — цитирует Уайта Cageside Press.
После объединения организаций глава UFC стал генеральным директором промоушена, а Ник Хан останется в качестве президента WWE.
54-летний менеджер возглавил UFC в 2001 году.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов работает с UFC над документальным фильмом о себе.