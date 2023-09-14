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Кварацхелия вошёл в список 12 номинантов на приз лучшему футболисту 2023 года

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Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена номинантов на премию лучшему игроку 2023 года.
Кварацхелия вошёл в список 12 номинантов на приз лучшему футболисту 2023 года
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте ФИФА, в список 12 претендентов на награду The Best Men’s Player по итогам прошедшего года попал полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия.

Также в число номинантов вошли Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Интер» — «Ан-Наср»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити» — «Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ» — «Интер Майами»), Виктор Осимхен («Наполи»), Деклан Райс («Вест Хэм» — «Арсенал»), Родри, Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров национальных команд.

Ранее сообщалось, что голевая передача Кварацхелии помогла «Наполи» обыграть «Сассуоло» в матче второго тура Серии А.

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