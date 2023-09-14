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Источник: полиция предполагает, что в «Толпаре» хоккеистам давали мельдоний без их ведома

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Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкортостану начало проверку тренерского штаба ХК «Толпар».

По информации Telegram-канала «Мутко против», полиция предполагает, что тренерский штаб давал хоккеистам мельдоний без их ведома. Информация уже направлена в Генпрокуратуру.

Отмечается, что игрок команды — предположительно, Марсель Шайхутдинов — в мировом суде смог доказать свою непричастность к употреблению допинга. В суде согласились с тем, что мельдоний попал в его организм через БАДы, которые ему давали в клубе.

Информация о положительных допинг-пробах игроков «Толпара» появилась в апреле 2023 года. Позднее стало известно, что семь хоккеистов команды обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг.

Ранее сообщалось, что в КХЛ прокомментировали ситуацию вокруг хоккейного клуба «Толпар».

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