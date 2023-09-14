Президент КХЛ: мы и без Fan ID прекрасно справляемся с безопасностью на матчах
- РИА Новости
«Посещаемость с каждым годом растёт. Мы и без карты болельщика прекрасно справляемся, обеспечивая безопасность посетителей хоккейных матчей», — цитирует Морозова «Матч ТВ».
Напомним, что карта болельщика обязательна для посещения матчей Российской премьер-лиги.
С 1 декабря 2022 года закон о Fan ID действует на всех стадионах клубов, выступающих в чемпионате России.
Ранее Дмитрий Чернышенко сказал, что карту болельщика не планируют отменять в футболе.