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Президент КХЛ: мы и без Fan ID прекрасно справляемся с безопасностью на матчах

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов оценил шанс на введение карты болельщика (Fan ID) на матчах.
Президент КХЛ: мы и без Fan ID прекрасно справляемся с безопасностью на матчах
  • РИА Новости

«Посещаемость с каждым годом растёт. Мы и без карты болельщика прекрасно справляемся, обеспечивая безопасность посетителей хоккейных матчей», — цитирует Морозова «Матч ТВ».

Напомним, что карта болельщика обязательна для посещения матчей Российской премьер-лиги.

С 1 декабря 2022 года закон о Fan ID действует на всех стадионах клубов, выступающих в чемпионате России.

Ранее Дмитрий Чернышенко сказал, что карту болельщика не планируют отменять в футболе.

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