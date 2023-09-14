Рублёв заявил, что хочет попасть на Итоговый турнир ATP
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«Хотелось бы попасть на Итоговый турнир. Посмотрим, пока свои шансы никак не оцениваю. Цель — просто хотя бы попасть. Это бы уже было хорошим подтверждением того, что всё не просто так», — приводит слова Рублёва YouTube-канал «Больше».
На Итоговый турнир попадают восемь лучших теннисистов. На данный момент Рублёв занимает пятую позицию в рейтинге. У него в активе 3640 очков.
Ранее сообщалось, что Медведев снялся с выставочного турнира UTS во Франкфурте.