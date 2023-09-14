Рублёв заявил, что хочет попасть на Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что хочет отобраться на Итоговый турнир ATP.

«Хотелось бы попасть на Итоговый турнир. Посмотрим, пока свои шансы никак не оцениваю. Цель — просто хотя бы попасть. Это бы уже было хорошим подтверждением того, что всё не просто так», — приводит слова Рублёва YouTube-канал «Больше».

На Итоговый турнир попадают восемь лучших теннисистов. На данный момент Рублёв занимает пятую позицию в рейтинге. У него в активе 3640 очков.

Ранее сообщалось, что Медведев снялся с выставочного турнира UTS во Франкфурте.