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Рублёв заявил, что хочет попасть на Итоговый турнир ATP

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Российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что хочет отобраться на Итоговый турнир ATP.
Рублёв заявил, что хочет попасть на Итоговый турнир ATP
  • Gettyimages.ru

«Хотелось бы попасть на Итоговый турнир. Посмотрим, пока свои шансы никак не оцениваю. Цель — просто хотя бы попасть. Это бы уже было хорошим подтверждением того, что всё не просто так», — приводит слова Рублёва YouTube-канал «Больше».

На Итоговый турнир попадают восемь лучших теннисистов. На данный момент Рублёв занимает пятую позицию в рейтинге. У него в активе 3640 очков.

Ранее сообщалось, что Медведев снялся с выставочного турнира UTS во Франкфурте.

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