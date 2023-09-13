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Медведев снялся с выставочного турнира UTS во Франкфурте

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Россиянин Даниил Медведев принял решение отказаться от участия в выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS) в немецком Франкфурте.
Медведев снялся с выставочного турнира UTS во Франкфурте
  • Gettyimages.ru

«Предыдущие две недели были очень тяжёлыми для меня и моего тела, возможно, самыми трудными за всю историю моего выступления в туре. Мне жаль, что я не сыграю», — цитирует Медведева пресс-служба соревнований.

Турнир пройдёт с 15 по 17 сентября. Медведева заменит болгарин Григор Димитров. Также во Франкфурт приедет россиянин Андрей Рублёв.

Ранее сообщалось, что издание The Times of India перепутало теннисиста Даниила Медведева с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

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