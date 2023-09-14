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Плющев: сомневаться в больной голове Гашека не приходится

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о словах олимпийского чемпиона по хоккею Доминика Гашека о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) должна платить Украине $2—4 млрд за игру россиян в лиге.
Плющев: сомневаться в больной голове Гашека не приходится
  • РИА Новости

«Сомневаться в больной голове Гашека не приходится. Все его последние заявления — это отчаянная попытка психически нездорового человека влезть в политику. Он неинтересен в Чехии, неинтересен в НХЛ. Его достижения в прошлом уже забываются людьми, а остатки репутации бездарно им разбазариваются. Даже среди самих чехов возникает отвращение к нему», — заявил Плющев RT.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв предложил положить Гашека в психиатрическую больницу в России.

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